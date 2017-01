Schip ramt in dichte mist brug in het Friese Eastermar

De politie stelt een onderzoek in naar de aanvaring van een vrachtschip met een brug in Eastermar.

Dinsdagavond voer een vrachtschip tegen de brug in de Skulenboargerwei in Eastermar. Door de aanvaring kon de brug niet meer dicht. De weg is daardoor afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Op het vrachtschip, geladen met houtsnippers, waren twee personen aanwezig. Zowel de schipper als de matroos bleven ongedeerd.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de aanvaring. Bij de schipper en de matroos is een blaasproef afgenomen, maar zij waren niet onder invloed van alcohol. Mogelijk heeft de mist een rol gespeeld bij de aanvaring. Het is nog onduidelijk hoe lang de brug gestremd blijft.