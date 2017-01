Douwe Bob wordt nieuwe gezicht voor Bob-campagne

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Na 15 jaar is de Bob-campagne een begrip geworden en is het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Tijd om een aantal Bobs in Nederland in het zonnetje te zetten. Op 18 januari start een actie 'Douwe Bob geeft een rondje voor 15 jaar Bob'.

De zanger Douwe Bob doet vandaag via zijn facebookpagina een oproep om de top 3 van je favoriete muzieknummers van de afgelopen 15 jaar door te geven. Dat kunnen mensen doen op de site 15jaarbob.nl. De 9 leukste krijgen een muzikale achterbanksessie van de zanger. Deze sessies zijn online live te volgen op 10, 17 en 24 februari.

Minister Schultz van Haegen: “Dankzij de Bobs komen vele mensen veilig thuis, al 15 jaar. Daarom willen we Bob bedanken. Mooi dat Douwe Bob 9 van hen trakteert op een muzikale achterbanksessie.”

In 15 jaar meer dan halvering van overtreders

Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan 'Bob jij of Bob ik?' De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze boodschap bij automobilisten is aangekomen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de weekendnachten).