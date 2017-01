KNMI waarschuwt voor ijzel donderdag in het noorden

Komende nacht is het overwegend bewolkt. Met name in het noorden is er kans op lichte (onderkoelde) motregen met ijzel en gladheid tot gevolg. De zwakke wind is in het noorden meest zuidelijk en komt in het zuiden uit een oostelijke richting. De minimumtemperatuur loopt uiteen van +3°C in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal nog -7°C in zuidoosten.

Donderdag is het in het noorden bewolkt, met soms lichte (onderkoelde) motregen en daardoor plaatselijk ijzel en gladheid. Elders blijft het droog met in het zuiden mogelijk ook wat zon. De middagtemperaturen lopen uiteen van +5 graden in het noordelijk kustgebied tot rond het vriespunt in het zuidoosten van het land. De wind is veranderlijk en zwak tot matig.