Nog nooit zoveel cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Het HARC-team Rotterdam, een samenwerkingsverband van Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en Openbaar Ministerie, heeft in 2016 ruim 13.000 kilo cocaïne onderschept. Daarnaast werden ruim 700 kilo marihuana en 400 kilo heroïne ontdekt. In totaal moest het HARC-team 67 keer in actie komen.

Het aantal kilo’s cocaïne (13.312) ligt ver boven het eerdere record van 2013 (9800). Maar dat jaar zag het HARC-team een stijging van het totaal aantal vangsten naar ruim 110. Gemiddeld genomen worden er jaarlijks tussen de 70 à 80 onderscheppingen gedaan. In 2013 signaleerde het HARC-team een enorme stijging van het aantal zogenoemde rip-off zendingen. Dat zijn zendingen cocaïne die zijn bijgepakt bij reguliere ladingen, meestal in de vorm van sporttassen, dan wel op gemakkelijk bereikbare plaatsen in een container. De stijging van de rip-off zendingen leidde onder andere tot de oprichting van het programma Integere Haven waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken om – eerst – de drugssmokkel tegen te gaan.

In 2016 varieerde het aantal kilo’s van 1,5 in een doos met geschenken uit Suriname, tot 3780 tussen ananassen uit Costa Rica. Ook viel op dat er cocaïne via of uit Curaçao kwam. Van enige kilo’s tussen huisraad, tot bijna 3000 in verhuisdozen. Bijzonder was ook de vondst van een container met 400 balen (van 50 kilo elk) van een mineraal. Opgelost in een aantal zakken bleek zo’n 70 kilo cocaïne te zitten. De vernietiging van deze zending uit Colombia was nog lastig.

De heroïne werd onder andere gevonden tussen fruit en marmeren platen en werd aangevoerd met vrachtwagens uit Iran. De marihuana werd in één grote en één kleine zending onderschept. De verschillende onderzoeken leidden tot de aanhouding van zo’n 40 mensen.