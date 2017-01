Mobiel.nl biedt PakjeGemak aan voor het afleveren van smartphones mét abonnement

Dit betekent dat klanten hun nieuwe smartphone mét abonnement kunnen laten afleveren bij een afhaalpunt in de buurt. Mobiel.nl is de eerste webshop binnen de mobiele markt waarbij de legitimatiecontrole voor het afsluiten van een abonnement bij een PostNL-afhaalpunt kan worden gedaan.

Snel geregeld

In het bestelproces kunnen klanten uit meer dan 2600 verschillende PostNL-locaties kiezen. De 2 dichtstbijzijnde afhaallocaties worden automatisch getoond. Mobiel.nl zorgt in samenwerking met PostNL dat het pakket op de gewenste locatie wordt afgeleverd. Hier betalen klanten niets extra’s voor ten opzichte van bezorging aan huis. Tijdens het bestellen van een smartphone met abonnement ondertekent de klant het contract eenvoudig door middel van een 1 cent-iDEAL-betaling. Het opsturen van een scan of kopie van een legitimatiebewijs is niet meer nodig.

Extra gemak voor de klant

Met PakjeGemak hoef je niet meer speciaal thuis te blijven voor het in ontvangst nemen van een smartphone met abonnement. “Wij zijn er van overtuigd dat deze vorm van afleveren voor veel klanten een uitkomst biedt. Het is niet handig om zelf thuis te moeten zijn op het aflevermoment, maar omdat de identiteit van de aanvrager wordt gecontroleerd was een huisgenoot of familielid geen optie. Met PakjeGemak is deze belemmering voor onze klanten verleden tijd.”, vertelt Thomas Borsboom, directeur van Mobiel.nl.

Over Mobiel.nl

Mobiel.nl, voorheen Studentmobiel, heeft ruim vijftien jaar ervaring met online verkoop van smartphones en mobiele abonnementen. Het bedrijf bedient meer dan anderhalf miljoen klanten en is specialist op het grensvlak van e-commerce en mobiele telecom in Nederland. In september 2016 vernieuwde het bedrijf zijn webshop volledig.