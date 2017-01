Geen boete voor Omroep MAX voor Heel Holland Bakt

'Omroep MAX heeft het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet niet overtreden, zo oordeelde de rechtbank in Utrecht inzake de Heel Holland Bakt-zaak. De rechtbank verklaart MAX’ beroep tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media gegrond, en vernietigt de opgelegde boete van 145.800 euro', aldus de omroep.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat legde MAX in 2015 een boete op ter hoogte van 162.000 euro, omdat het vond dat MAX supermarktketen Albert Heijn in staat had gesteld geld te verdienen aan producten gelieerd aan het tv-programma Heel Holland Bakt. Het Commissariaat had in een eerdere fase de boete verlaagd tot 145.800 euro, maar verdere bezwaren van tafel geveegd.

Met de uitspraak van de rechtbank is de volledige boete nu van de baan. De rechtbank stelt vast dat MAX niet kon voorzien dat zijn contract met formateigenaar BBC Worldwide mogelijk tot een boete zou leiden, en wijst op belangrijke verschillen met eerdere zaken waarin boetes waren opgelegd.

Zo heeft MAX een gewone marktprijs betaald voor de rechten op het format van Heel Holland Bakt, bestond er geen contract tussen MAX en Albert Heijn, en is tijdens de uitzendingen van Heel Holland Bakt geen aandacht geschonken aan de bakproducten van Albert Heijn.

Jan Slagter

Omroepdirecteur Jan Slagter is tevreden met de uitspraak: 'Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat we door de ogen van de rechtbank de Mediawet niet hebben overtreden en dat we de boete teruggestort krijgen. Fijn dat dit achter de rug is en op naar seizoen vijf!'

Het Commissariaat voor de Media heeft zes weken om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.