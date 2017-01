Hoger beroep OM rond dodelijk verkeersongeval Jirnsum

Het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland in de zaak tegen de man die een dodelijk verkeersongeval heeft veroorzaakt bij Jirnsum op 13 april 2016. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Eén dode en drie zwaargewonden

De verdachte heeft te hard gereden en is met zijn auto en daarin vier passagiers tegen een boom gebotst en in de naastgelegen sloot terecht gekomen. Ten gevolge van dit ongeval is een 14-jarig meisje om het leven gekomen en is aan drie andere personen van destijds 16 en 17 jaar zwaar lichamelijk letsel toegebracht.

Achtergrond

De destijds 18-jarige verdachte heeft zich op 13 april 2016 als bestuurder met zijn personenauto op de Reinerswei bij Jirnsum zodanig gedragen dat door zijn schuld een verkeersongeval heeft plaatsgevonden.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 240 uren, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar en een rijontzegging van drie jaren. De officier eiste een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk en een rijontzegging voor de duur van vijf jaren, waarvan twee jaren voorwaardelijk.

Hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen dit vonnis appel ingesteld. Het OM is van mening dat de rechtbank onvoldoende gewicht heeft toegekend aan de ernst van het rijgedrag van de verdachte.

Een werkstraf doet naar het oordeel van het OM geen recht aan de ingrijpende gevolgen van dat rijgedrag voor de nabestaanden van het overleden meisje en de zwaargewonde slachtoffers.