Beckers roept partij rundvleeskroketten terug

Snackfabrikant Beckers roept een partij van 35.000 verpakkingen rundvleeskroketten terug, omdat de verpakkingen goulashkroketten of bamidriehoekjes kunnen bevatten. Mensen met een soja-allergie die onbedoeld een goulashkroket of bamidriehoekje eten, lopen het risico op een allergische reactie.

De bamidriehoekjes kunnen ook een allergische reactie oproepen bij mensen met een mosterd- of selderij-allergie. Het gaat om verpakkingen ‘Beckers 4 Rundvlees Kroketten’ met houdbaarheidsdatum 26 oktober 2017 in combinatie met LOT-code L16300 en houdbaarheidsdatum 28 oktober 2017 in combinatie met LOT-code L16302. De houdbaarheidsdatum en LOT-code staan op de zijkant van de verpakking.

Wie een of meer verpakkingen ‘Beckers 4 Rundvlees Kroketten’ met de betreffende houdbaarheidsdatum en LOT-code in huis heeft, kan zijn geld retour krijgen. U ontvangt het aankoopbedrag retour door het vakje op de verpakking met houdbaarheidsdatum en LOT-code uit te knippen en in een ongefrankeerde enveloppe te sturen naar: Beckers, Terugroepactie Rundvlees Kroketten, Antwoordnummer 454, 4800 VB, BREDA onder vermelding van naam, adresgegevens en IBAN-rekeningnummer.

Mensen zonder soja-, mosterd- of selderij-allergie kunnen de goulashkroketten en bamidriehoekjes gerust opeten. Beide producten voldoen aan alle kwaliteitscriteria van Beckers.