112 meldingen kwamen bij stroomstoring Amsterdam niet altijd goed door

Wanneer iemand met een mobiele telefoon 112 belt komt men in eerste instantie bij de meldkamer in Driebergen terecht. Hier geeft de beller aan waar hij zich bevindt en welke hulpdienst hij nodig heeft. Tijdens de stroomstoring zijn er zeker negen telefoontjes naar de ambulancedienst in Amsterdam niet aangekomen.

De melders werden later allemaal terug gebeld, maar volgens AT5 was het in het geval van de 83-jarige vrouw te laat. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten: 'Het lijkt er op dat het doorverbinden naar Amsterdam niet goed is gegaan. Het lijkt er vooralsnog op dat er geen telefoontjes zijn gemist maar de politie onderzoekt dit nog.'

Er was nog een tweede sterfgeval tijdens de grote stroomstoring. Een vrouw is vermoedelijk overleden na de uitval van de zuurstofvoorziening waar zij afhankelijk van was. De gemeente Amsterdam heeft aangekondigd beide sterfgevallen met alle betrokken partijen te onderzoeken. Door de gemeente is er contact gezocht met de nabestaanden van de twee overleden vrouwen.