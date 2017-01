Eervol afscheid van politieagent Mario Prosperi

Het afscheid van agent Mario Prosperi is ook voor geïnteresseerden te volgen via een livestream op YouTube. Mario overleed na een ernstige aanrijding tijdens de nieuwjaarsnacht.

Vandaag wordt afscheid genomen van Mario. Hij raakte ernstig gewond toen hij als politieman aan het werk was tijdens de nieuwjaarsnacht op het Kaapseplein in Den Haag. Mario overleed enkele dagen later.

De belangstelling en betrokkenheid is groot, ook buiten de politie, en daarom is het afscheid met korpseer via deze live stream voor iedereen te volgen. De uitzending start rond 10.00 uur.

De politie schrijft in een bericht:

We verliezen in Mario een toegewijde en loyale collega. Onze gedachten zijn bij zijn naasten die een partner, vader, broer en vriend verloren. Bedankt voor alle steunbetuigingen die wij en zijn familie de afgelopen tijd ontvingen. Als u ook een steunbetuiging wilt achterlaten, teken dan het online condoleanceregister:

https://www.gedenken.nl/herinner/mario-prosperi