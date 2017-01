Twee jonge olifantjes verwacht in DierenPark Amersfoort

Het is al langer duidelijk dat olifantenmoeder Indra drachtig is, maar er zijn nu ook steeds meer signalen dat Kina haar eerste jong verwacht. “Haar cyclus blijft uit en haar borsten zijn duidelijk aan het ontwikkelen”, vertelt Bas. “Wij hebben haar geruime tijd geobserveerd en durven nu vrijwel zeker te zeggen dat ook zij een jong olifantje krijgt.”

De dierverzorgers verwachten het eerste olifantenkalf tussen half maart en half april. Belangstellenden kunnen de bevalling van Indra live volgen via de webcam op de site van de dierentuin. “Elke geboorte is bijzonder, maar een olifant is 22 maanden drachtig en na zo’n tijd wachten, kijk je toch wel erg uit naar de kleine.” Olifant Kina zal waarschijnlijk in oktober bevallen in DierenPark Amersfoort.