Politie zet 13 agenten voor arrestatie man met met broodje

In Tilburg is woensdag is een 25-jarige man gearresteerd. Bij de arrestatie werden uiteindelijk 13 agenten ingezet.

De man kwam de bus in met een broodje. De buschauffeur gaf aan dat er niet gegeten mocht worden in de bus en dat de man zijn broodje moest wegleggen. Maar de man weigerde dit, waarop de chauffeur aangaf dat hij dan weigerde te rijden. Toen de man desondanks toch bleef zitten, deed de buschauffeur een melding. De chauffeur ging, op aandringen van de passagiers, wel al rijden, maar bij de volgende halte stapten er twee agenten in de bus. Toen de man ook tegen de politie inging en het bevel om de bus te verlaten niet opvolgde, werd hij aangehouden en met dwang uit de bus gehaald, aldus de politie. Uiteindelijk kwamen er nog tien agenten op de ruzie af en werd de broodjeseter bij de bushalte tegen de grond gewerkt. De tien agenten werden vooral ingezet om omstanders op afstand te houden .

In een verklaring laat de politie verder weten: 'In het kader van geweld dat tegen medewerkers in een publieke taak, zoals buschauffeurs, gepleegd wordt zijn er tussen busmaatschappijen en de politie specifieke afspraken gemaakt om de chauffeur te ondersteunen. Eén van die afspraken is dat we snel en adequaat reageren als een chauffeur aan geeft dat er problemen zijn in een bus.'

Busmaatschappij Arriva heeft ook gereageerd op het incident. Tegen Hart van Nederland:

'Vanmiddag is er een voorval geweest in een bus in Tilburg. Een reiziger wilde instappen met etenswaren, wat niet is toegestaan in onze bussen. De chauffeur heeft de reiziger vriendelijk verzocht zijn etenswaren in de bus niet te nuttigen. Dit heeft geleid tot een discussie, waarbij de chauffeur zich zeer onveilig voelde. De chauffeur heeft daarom een interne melding gedaan bij onze verkeersleiding. De verkeersleiding regelt assistentie ter plaatse middels Arriva-stewards of politie afhankelijk van beschikbaarheid en de locatie. In dit geval kon de politie sneller ter plaatse zijn.'