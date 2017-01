HEMA wil succesvolle formule winkels buitenland ook toepassen in Benelux

De winkels van HEMA in Nederland en België gaan op de schop. Het concern wil de succesvolle formule die zij toepast in winkels in andere landen ook toepassen in de Benelux. Volgens HEMA zijn daardoor artikelen voor klanten makkelijk vindbaar.

De winkels van HEMA in het buitenland zijn anders dan in België en Nederland. Ze zijn ingedeeld in belevingswerelden, zoals keuken, wonen, dames, kind en baby. Zo staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, van sokken, lingerie, bijouterie tot mode. En zijn alle producten voor baby’s, van romper tot speelgoed bij elkaar te vinden. Klanten waarderen vooral de overzichtelijkheid en de frisse uitstraling van de winkels. De indeling in werelden en de dominante productpresentatie maakt in één keer duidelijk waar producten in de winkel te vinden zijn. Bovendien bieden de werelden klanten veel meer inspiratie. Daarnaast zijn de winkels veel ruimer opgezet en prettiger om in te winkelen.

HEMA ceo Tjeerd Jegen zegt: ‘Onze winkels zijn in het buitenland erg populair, ook onder Nederlandse klanten die op reis zijn. Natuurlijk zijn onze winkels in Nederland en België ook geliefd bij onze klanten, maar we merken wel een duidelijk verschil. Doordat we onze internationale winkels op een slimme en frisse manier hebben ingedeeld, kunnen onze klanten onze producten veel makkelijker vinden. In Nederland moeten klanten nog te vaak zoeken naar producten en zijn we minder goed in staat om onze klanten in de winkel te inspireren. Daarom gaan we de internationale winkelformule ook in de Benelux uitrollen om het winkelen voor onze klanten nog makkelijker en inspirerender te maken.’