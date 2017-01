Eis vijf jaar en TBS voor poging moord op ex-partner

Het OM heeft vanmiddag vijf jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 56-jarige Amsterdammer voor poging tot moord. De man zou op 2 december 2015 in de Borgerstraat in het bijzijn van hun vier jarige dochtertje zijn ex-partner vijf keer met een vleesmes in de rug hebben gestoken.

De vrouw raakte bij de steekpartij ernstig gewond en liep letsel op aan haar maag, milt, lever en haar linker long. Over de toedracht van de steekpartij geeft de verdachte geen duidelijke verklaring. Wel is bekend dat de man en vrouw een langslepend conflict hadden over de omgang met hun kind.

Volgens een getuige was de verdachte ‘geobsedeerd van zijn dochter en de vechtscheiding’. In de ochtend van het incident was de verdachte kwaad op zijn ex-partner. Laat in de middag zou hij haar hebben gestoken, daarbij zou hij volgens de politie en getuigen in een kalme gemoedstoestand zijn.

De verdachte is in het Pieter Baan Centrum onderzocht en deskundigen achten de kans op herhaling groot. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en paranoïde trekken vastgesteld. Ze adviseren een klinische behandeling in een gedwongen kader noodzakelijk.

De officier van justitie rekent het de 56-jarige Amsterdammer zwaar aan dat hij zijn ex-partner op een openbare plek en voor de ogen van hun dochtertje in de rug stak. Na het steekincident zou hij zijn dochtertje hebben meegenomen en zijn ex-partner, met de mes nog in haar schouder, hebben achtergelaten.

De rechtbank doet op 2 februari uitspraak.