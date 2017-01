Cocaïnevergiftiging doodsoorzaak arrestant Amersfoort

De 30-jarige man uit Nijkerk die op 16 januari na zijn aanhouding is overleden, is gestorven aan een cocaïnevergiftiging. Dat is de conclusie van de forensisch patholoog op basis van de uitkomsten van het toxicologisch onderzoek.

Vanwege zijn rijgedrag wilden agenten de man om kwart voor een ’s nachts controleren. De man ging ervandoor en na een achtervolging werd hij aangehouden in de Langestraat. Hij werd daarna overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Toen hij daar onwel werd, is de politie begonnen met de reanimatie, die daarna is overgenomen door het ambulancepersoneel. Korte tijd later overleed de man in het ziekenhuis en startte de Rijksrecherche een onderzoek.

Maandag 16 januari kwam uit de voorlopige resultaten van de sectie geen doodsoorzaak naar voren. Wel werd toen al duidelijk dat het letsel dat werd gezien, niet van invloed is geweest op het overlijden van de man en bovendien te verklaren is door medisch handelen bij de reanimatie. Uit het toxicologisch onderzoek, waarvan vandaag de resultaten binnen kwamen, is gebleken dat de man een hoge concentratie cocaïne in zijn bloed had. De forensisch patholoog heeft vandaag geoordeeld dat het overlijden van de man goed kan worden verklaard door de hoge concentratie cocaïne. Een tweede doodsoorzaak door ziekte wordt nog onderzocht.

De nabestaanden van de overleden arrestant en de betrokken politieambtenaren zijn vandaag geïnformeerd over deze bevindingen. De Rijksrecherche zet het onderzoek voort. De politieambtenaren zijn of worden in het onderzoek als getuigen gehoord. Na afronding hiervan zal de officier van justitie op basis van het proces-verbaal en het definitieve rapport van het NFI een eindbeslissing nemen.