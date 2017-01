Ontsnapte Elias Adahchour nog op vrije voeten ondanks tientallen tips

De politie in Rotterdam zet de zoektocht naar de ontsnapte vuurwapengevaarlijke Elias Adahchour onverminderd voort. In de eerste 24 uur na zijn ontsnapping zijn bij de politie tientallen reacties binnengekomen, die alle worden bekeken. De gouden tip zit er tot dusver niet bij.

Elias Adahchour was op 18 januari in Rotterdam. Hij wist rond 13.30 uur van zijn begeleiders van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weg te rennen en te ontsnappen. Van Adahchour zijn nieuwe foto's beschikbaar.

Na zijn ontsnapping werd door de politie en de medewerkers van de DJI direct een uitgebreide zoektocht gestart. In de loop van de avond kwam bij de politie de informatie binnen dat Adahchour rond 16.00 uur de A20 had overgestoken en kort daarna in de omgeving van de Gordelweg was gezien. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Elias Adahchour is vuurwapengevaarlijk en onberekenbaar en hij schuwt geweld niet. De politie sluit niet uit dat Adahchour naar het buitenland is gevlucht. Hij wordt dan ook nationaal gezocht.