Vuurwapen leidt naar illegaal pokertoernooi

Op de Laan op Zuid is woensdagavond rond 20.30 uur een 27-jarige Rotterdammer aangehouden. Bij een preventief fouilleeractie bleek hij een vuurwapen in zijn sok te hebben. Het vervolgonderzoek leidde naar een woning in Rotterdam waar een illegaal pokertoernooi aan de gang was. De 42-jarige bewoner werd als organisator eveneens gearresteerd.

In het kader van preventief fouilleren controleerde de politie woensdagavond diverse personen. Rond 20.30 uur besloten ze een auto met drie inzittenden te controleren. De 27-jarige bestuurder uit Rotterdam werkte mee, maar gedroeg zich bij de fouillering wat nerveus. Snel bleek waarom. De bobbel in zijn broekspijp bleek een geladen vuurwapen te zijn. De politie arresteerde de drie meteen en nam de auto in beslag voor uitvoerig onderzoek. Verder onderzoek wees niet op strafbare feiten tegen de twee inzittenden. Zij zijn weer heengezonden.

Wel leidde het recherchewerk naar een woning in Rotterdam-Zuid. Daar bleek een illegaal pokertoernooi gaande. De bewoner (42) is aangehouden op verdenking van overtreding van de wet op de kansspelen. Het spelmateriaal en het aanwezige geld, zo’n 800 euro, is in beslag genomen.