Kabinet schuift sluiting kolencentrales door naar opvolger

De VVD en PvdA kunnen het niet eens worden of het sluiten van de vijf kolencentrales in Nederland. Hierdoor schuift het huidige kabinet het besluit door naar een volgend kabinet. Dit meldt Trouw.

Minister Kamp van Economische Zaken stuurde donderdag een brief naar de Kamer waarin, tot teleurstelling van het linkse deel van de Kamer, geen jaartallen worden genoemd wanneer de kolencentrales definitief dicht moeten.

Maandenlang is er overleg geweest tussen de coalitiepartners over de toekomst van de kolencentrales. In april vorig jaar waren er tekenen dat er spoedig twee centrales gesloten zouden worden. De ‘Hemweg’ in Amsterdam en de ‘Amer’ in Geertruidenberg zou een reële optie zijn geweest omdat deze centrales uit de jaren negentig stammen.

Bijkomend probleem is dat de Amercentrale in Geertruidenberg nodig is voor de stadsverwarming van Brede en Tilburg. Hiervoor zal dan een andere oplossing gezocht moeten worden.