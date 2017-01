NLR onderzoekt werk- en rusttijdenregeling vliegtuigbemanningen

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum-NLR gaat samen met de Universiteit van Stockholm (Zweden), Jeppesen (Zweden) en DLR (Duitsland) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doen naar de effectiviteit van de werk- en rusttijdenregeling van vliegtuigbemanningen, zoals vastgelegd de nieuwe EU-Regulation 83/2014 die per 18 februari 2016 van kracht is geworden.

Het doel is vast te stellen of deze regels voldoende bescherming bieden om de potentiële gevolgen van vermoeidheid op het presteren van vliegtuigbemanningen te voorkomen. Ook zal NLR aanbevelingen doen voor eventuele aanpassingen van de regels. De opdracht van de Europese Commissie heeft een omvang van 1,8 MEuro.



De tweejarige review omvat het identificeren van zogenaamde 'fatigue hotspots' in de operatiën van Europese vliegtuigmaatschappijen, waar de nieuwe regels mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat houdt in dat NLR grootschalige meetcampagnes rondom deze hotspots zal uitvoeren door onder meer roosters te analyseren met behulp van bio-mathematische modellen en tevens het tijdstip waarop gevlogen wordt (dag en nacht) en de lengte van de vlucht vast te stellen. Tevens zullen vliegtuigbemanningen van verschillende luchtvaartmaatschappijen gedurende een aantal weken gevolgd worden. De meting vindt onder meer plaats met behulp van een door de bemanningsleden gedragen 'acti-watch', een polsband die op basis van rustbewegingen van de arm een objectieve indicatie geeft van de slaapduur. Tot slot zullen bemanningsleden verschillende vragenlijsten invullen en kunnen ze met een app korte reactiesnelheidstesten uitvoeren.



De nieuwe regels en de eventuele aanpassing daarvan hebben als doel een bijdrage te leveren aan het 'fatigue management' van luchtvaartmaatschappijen en aan de gezondheid van vliegtuigbemanningen. Omdat de regels ook van invloed kunnen zijn op de efficiency van operatiën worden zeer hoge eisen gesteld aan de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. NLR heeft de opdracht gekregen vanwege zijn grote kennis op dit onderzoeksgebied en vanwege zijn status als onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Voor dit onderzoek heeft NLR een consortium samengesteld, waarbij de Universiteit van Stockholm - een van de leidende academische centra op het gebied van vermoeidheid en alertheid- en het Duitse onderzoekscentrum DLR wetenschappelijke ondersteuning leveren. De firma Jeppesen maakt deel uit van het consortium vanwege de uitgebreide ervaring die het heeft in onder andere fatigue management applicaties. Tot slot zal een internationaal panel van vooraanstaande wetenschappers de onderzoeksmethode toetsen en de dataverwerking en analyse volgen.



Dit door de Europese Commissie gefinancierde onderzoek staat los van het meerjarige EU-kaderprogramma Future Sky dat eveneens geleid wordt door NLR en dat zich richt op het verhogen van de vliegveiligheid in Europa. Een deelonderzoek van dit programma richtte zich op het inventariseren van vermoeidheid van piloten en kwam eind vorig jaar in de publiciteit. Het huidige onderzoek beoogt op wetenschappelijk basis de effectiviteit van de huidige EU-regelgeving vast te stellen en daarmee tevens onderbouwde conclusies te presenteren met betrekking tot de vraag of de regels ter voorkoming van overmatige vermoeidheid van cockpit en cabine bemanningen van Europese vliegtuigmaatschappijen goed werken.