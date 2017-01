Drugslab ontdekt, man aangehouden

De politie heeft dankzij een anonieme tip een drugslab ontdekt. Het lab was verborgen in een schuur aan het Gorpeind. Een 42-jarige man uit Baarle-Nassau is aangehouden.

De gemeente hield op donderdag 19 januari een controle bij het perceel waarop de schuur stond. Daarbij werd een sterke lucht geroken die meestal wordt geassocieerd met de productie van amfetamine. De zaak werd verder onderzocht en daarbij werd het lab ontdekt. Experts spreken van een groot lab, tot de nok toe gevuld met grond- en afvalstoffen voor en van synthetische drugs. De eigenaar van de schuur is vervolgens aangehouden. Daarna hebben brandweer, politie, gemeente Baarle-Nassau, justitie en waterschap Brabantse Delta samen gewerkt bij het onderzoek en de ontmanteling. Dat werd bemoeilijkt doordat het lab slecht toegankelijk was. Om alle vaten, branders, jerrycans en andere apparatuur veilig af te kunnen voeren werd er een deel van de gevel verwijderd.

De verdachte is ingesloten voor onderzoek. Er is tot in de nacht gewerkt om het lab volledig te ontmantelen. Wat de productiecapaciteit van het lab was wordt nog onderzocht.