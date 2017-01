Mannen in nep-politiekleding doen poging overval op woning in Almelo

Mannen in nep-politiekleding hebben vrijdagochtend in Almelo geprobeerd een woningoverval te plegen aan de Haven Noordzijde. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

'Op vrijdag 20 januari 2017 omstreeks 9.05 uur vond er een poging overval plaats op een woning aan de Haven Noordzijde in Almelo. De daders die aan de voordeur stonden droegen nep-politiekleding', aldus de politie.

Zwarte VW Golf

Zij zijn gevlucht in een zwarte Volkswagen Golf met gouden sportvelgen. Deze auto is gisteravond gestolen in Apeldoorn. De auto is na de poging overval weggereden in de richting van de Wierdense brug.

Niemand raakte bij deze poging gewond en er is niets weggenomen. In de auto zat sowieso een derde persoon met een bivakmuts op. Meerder daders worden niet uitgesloten.

Technisch politie-onderzoek in woning

Momenteel vindt er een onderzoek plaats bij de woning. De politie onderzoek of de poging overval in verband kan worden gebracht met eerdere overvallen in Almelo, Wierden en Zwolle. Daar werden nadien de betrokken vluchtauto’s brandend in de omgeving aangetroffen.

De politie roept getuigen die meer weten over deze poging overval aan de Haven Noordzijde in Almelo of de gestolen zwarte VW Golf uit Apeldoorn op om contact op te nemen.