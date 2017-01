Hoofdredacteur VPRO Karen de Bok (55) overleden

'Het was het immens trieste bericht dat wij op donderdag 19 januari van haar man Emile Fallaux te horen kregen. Hij vertelde dat Karen een uitweg heeft gekozen uit een depressie die haar zwaar raakte. Dat bericht kwam aan als een mokerslag', aldus de VPRO.

'Grote verslagenheid'

Binnen de VPRO heerst grote verslagenheid na dit tragische en onverwachte nieuws. Karen de Bok droeg de VPRO in haar hart en met haar verliest de omroep een geliefde collega en een bijzondere vrouw.

Toen Karen in 2008 hoofdredacteur televisie werd werkte ze al 24 jaar voor de VPRO als programmamaker en eindredacteur. Zij begon haar loopbaan bij de NOS en RTV Rijnmond, waarna zij in 1984 verslaggever werd voor het legendarische VPRO-radioprogramma Het Gebouw. Later breidde zij haar werkzaamheden uit naar live gesprekken en marathoninterviews. Daarnaast voerde ze de eindredactie over radioprogramma’s als Michelangelo en VPRO aan de Amstel.

In 1997 verlegde zij haar activiteiten naar televisie, waar zij als programmamaker onder meer tekende voor het filmprogramma Stardust, VPRO Thema-avonden en verscheidene documentaires voor Tegenlicht. Karen was eindredacteur van Zomergasten met Adriaan van Dis en Wintergasten. In 2007 was zij projectleider van de themaweek over democratie Wij zijn de baas.

VPRO-televisie tot grote hoogte

Onder Karens hoofdredacteurschap, tot 2011 samen met Frank Wiering en sindsdien samen met Stan van Engelen, reikte VPRO-televisie tot grote hoogte. In de jaren 2008-2016 won de VPRO tot vier keer toe de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma. Onder haar leiding werden onder meer de succesvolle reisseries zoals Van Dis in Afrika, Van Moskou tot Magadan of Langs de oevers van de Yangtze ontwikkeld, waarmee de VPRO de laatste jaren school maakte.

Karen had een neus voor talent en een bijzonder scherpe blik voor kwaliteit. Of iets goed was of niet, daarover twijfelde zij nooit lang. Zij koppelde een volstrekte no-nonsensementaliteit en een gezonde allergie voor managementtaal aan een natuurlijke autoriteit; bijzondere eigenschappen die alleen overtroffen werden door haar lieve, attente en warme persoonlijkheid.