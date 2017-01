DSI houdt zes overvallers aan na achtervolging op A2

Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI), een speciale eenheid van de politie, hebben vrijdagmiddag in Utrecht op de Rijksweg A2 ter hoogte van Hagestein zes mannen aangehouden in verband met een kort daarvoor gepleegde overval in Amsterdam-Noord. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.