Eerste succes bijstandwerkers PostNL

De groep bijstandwerkers ‘de getilde tillers’ bij PostNL in Kolham hebben hun eerste succes behaald. In december hebben ze actiegevoerd voor warme werkjassen en deze week konden ze die in ontvangst nemen. De actievoerders kregen als eerste de oproep om hun jas op te halen.

Wilma Nieveen, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Dit is een mooie eerste stap en de werkers bij PostNL staan nu niet meer letterlijk in de kou. We zijn er echter nog niet. Maandag gaan we met de wethouder om de tafel zitten om nog meer afspraken te maken. De getilde tillers eisen een echte baan, begeleiding naar werk en het loon volgens de cao van PostNL.

Extreme kou

In december kaartten de getilde tillers niet alleen de extreme kou in het sorteercentrum aan, maar ook het feit dat zijn niet beloond worden voor hun werk. De gemeente Hoogezand verplicht honderden bijstandsgerechtigden, onder het mom van re-integratie, pakketten te sorteren bij PostNL. Na drie maanden zonder loon, volgt een uitzendcontract voor minimumloon. Het hogere cao-loon van PostNL wordt niet betaald, en aan re-integratie wordt niets gedaan.

Stop werken zonder loon

FNV vindt dat het werken zonder loon moet stoppen. FNV-bestuurder Wilma Nieveen: ‘‘s Ochtends vroeg en ’s avonds laat pakketten tillen voor PostNL is gewoon een Echte Baan, waar ook echt loon tegenover moet staan. Het werken met behoud van uitkering is echt een monster in de participatiewet aan het worden. De gemeente Hoogezand-Sappemeer verdringt hiermee zestig reguliere jaarcontracten bij PostNL. Die zestig jaarcontracten moeten terechtkomen bij de inwoners van Hoogezand-Sappemeer, zodat zij mee kunnen doen, normaal kunnen rondkomen en ja, zelfs belasting kunnen betalen!’