'Fietsster komt onder auto en wordt 20 meter meegesleurd'

Vrijdagmiddag zijn de hulpdiensten waaronder de brandweer, Mobiele Medisch Team (MMT) en twee ambulances gealarmeerd voor een ernstige verkeersongeval op de 2e Barendrechtseweg in Barendrecht waarbij een 68-jarige fietsster ernstig gewond is geraakt.

'20 meter meegesleurd'

De fietsster kwam vrijdagmiddag rond 13.00 uur na een aanrijding onder een auto terecht. Volgens omstanders reed de auto over haar heen en raakte zij bekneld en werd het slachtoffer 20 meter onder de auto meegesleurd. De bestuurster van een personenauto, een 59-jarige vrouw uit Barendrecht, sloeg af op de Tweede Barendrechtseweg en had daarbij een tegemoetkomende fietser over het hoofd gezien.

Auto opgetild

De brandweer heeft de auto opgetild om haar te bevrijden. Met een spoedtransport is de 68-jarige zwaargewonde Barendrechtse overgebracht naar het ziekenhuis. Ze raakte ernstig gewond aan haar onderlichaam. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tijdens het ongeval en onderzoek was de weg in beide richtingen afgesloten.