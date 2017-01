Politie lost schoten bij wilde achtervolging, man en vrouw aangehouden

Toen de politie in Sint Nicolaasga de bestuurder van de auto met Engels kenteken wilde controleren, negeerde deze het stopteken en reed door. Via de A6 en de A7 ging hierna de achtervolging richting Heerenveen waarbij hij de gegeven stoptekens bleef negeren. Meerdere politieauto’s werden gealarmeerd en de bestuurder ramde tijdens de achtervolging een aantal politieauto’s. In Heerenveen belandden de verdachten met hun auto naast de rijbaan en wist een politieman zijn auto schuin voor de verdachte auto te plaatsen. Toen hij uitstapte en op de auto afliep gaf de bestuurder gas en reed op de politieman in. Deze moest aan de kant springen om niet aangereden te worden waarna de achtervolging weer door meerdere auto’s werd ingezet. In de K.R.Poststraat is er door een op straat staande politieman op de auto geschoten. De Engelse auto reed hierna door en ter hoogte van de MacDonalds kon de auto gestopt worden doordat een agent zijn dienstauto tegen de vluchtauto aanreed. Beide inzittenden konden hierna aangehouden worden. De man bleek onder invloed, 580 ug/l, te hebben gereden. De politie stelt een onderzoek in.