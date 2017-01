Gestolen Audi uitgebrand op parkeerterrein in Den Bosch

Buurtbewoners hoorde een luide knal en ontdekten de brand. Toen de hulpdiensten ter plaatsen kwamen stond het voertuig al volledig in brand. Al snel werd duidelijk dat er geen kentekenplaten meer aanwezig waren op het voertuig. Via het chassisnummer wist de politie de herkomst van de auto te achterhalen. Omdat het voertuig eerder in Duitsland zou zijn gestolen vermoed men dat het voertuig betrokken is geweest bij een mogelijk misdrijf. De politie is een onderzoek gestart. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.