Marechaussee pakt zeven mensen voor diamantroof Schiphol in 2005

In verband met een diamantroof uit 2005 op Schiphol, heeft de marechaussee nu zeven Nederlanders opgepakt.

Bij de roof werden diamanten buitgemaakt ter waarde van tientallen miljoenen euro's. De aanhoudingen die gedaan werden in opdracht van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland vonden plaats in Amsterdam en Valencia. Dit meldt RTV Noord-Holland. de aangehouden verdachten zijn vijf mannen en twee vrouwen. Ze komen allen uit Nederland. Volgens de marechaussee worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Eerder werden ook al mensen aangehouden, maar deze nieuwe aanhoudingen zijn een doorbraak in het onderzoek. De diamantroof vond op 25 februari 2005 plaats. Toen wist een aantal mensen die zich verkleed hadden als KLM-personeel een waardetransport-auto te stelen met daarin diamanten ter waarde van 72 miljoen dollar