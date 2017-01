Auto met gezin ramt winkelpui in Breda

Op de kruising van de Heuvelstraat en de Haagweg heeft een dronken bestuurder (30) die met zijn gezin in de auto op weg was een pui geramd.

Getuigen zagen de auto met het gezin aankomen. De man reed vrijdagavond 20 januari linksom een verkeersheuvel op de Tuinzigtlaan en gaf een ruk aan zijn stuur. Daardoor ramde hij een winkelpui. De man stapte uit met een van zijn kinderen op de arm en weigerde hulp. Hij reageerde agressief en is door agenten aangehouden. Zijn gezinsleden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. De moeder en twee kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht en mochten daarna weer naar huis. De man was mogelijk onder invloed van dank of drugs. Zijn rijbewijs is ingenomen. Hij is na verhoor naar huis gestuurd.