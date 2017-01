Arrestant met 1 handboei om stompt agent in gezicht en vlucht

Een arrestant heeft zaterdagmiddag in Rotterdam rond 17.30 uur een agent verwond door hem in zijn gezicht te stompen terwijl hij een handboei om had. Dit meldt de politie zaterdagavond.

Zoektocht gestart

De verdachte werd in een portiek op de Laan op Zuid door de agent gearresteerd en geboeid. De man haalde uit op het moment dat hij een handboei om één pols had. Hij wist te ontkomen. Het geweld kwam volledig uit het niets. De politie zette direct een zoektocht naar de verdachte op.

Naar binnen geglipt

De agent moest voor een onderzoek in het gebouw aan de Laan op Zuid zijn. Toen hij de beveiligde toegangsdeuren van het pand inging, zag hij hoe een man met hem mee naar binnen glipte. Hij sprak de man hierop aan en vroeg hem waar hij moest zijn.

De man weigerde normaal antwoord te geven en het liep uit op een vervelend gesprek. Toen de politieman om zijn legitimatie vroeg, weigerde de man nog steeds mee te werken. Daarom besloot de agent hem aan te houden voor de wet ID.

Jukbeen

Op het moment dat de agent één handboei had aangebracht, haalde de verdachte vol uit met zijn vuist op de slaap en het jukbeen van de politieman. Daarna ging hij er vandoor, met de boei nog aan zijn pols. De agent riep direct om versterking.

De politie deed groot onderzoek in de omgeving, onder andere in een gebouw in de Rosestraat waar een getuige de verdachte mogelijk in had zien vluchten. De zoektocht leverde vooralsnog niets op. Het gaat om een negroïde man, slank, rond de 20, die op het moment van het incident een rugtas, jas en sjaal droeg. De politie zet het onderzoek voort.