Uitslaande woningbrand Zuidlaren

Een uitslaande brand heeft zaterdagmiddag een hoekwoning aan de Oude Dijk in Zuidlaren in de as gelegd.

Omstreeks 17.30 uur werd de brand in de woning ontdekt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de woning. De brand verspreide zich naar de zolder verdieping en dreigde over te slaan naar de naastgelegen woning. Dit kon de brandweer door een snelle inzet voorkomen.

De bewoner van het pand is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat deze teveel rook had ingeademd. De vermoedelijke oorzaak is kortsluiting in een elektrische deken.