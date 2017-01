Meerderheid kiezers denkt dat VVD zal regeren met PVV wanneer Rutte dit uitkomt

Met de geloofwaardigheid van premier Rutte is het slecht gesteld blijkt uit een enquête van Marice de Hond. Vorige week zondag zei Rutte dat de kan dat de VVD samen met de PVV gaat regeren 0 is. Bijna een kwart van de kiezers zegt dat als het Rutte goed uitkomt hij toch met de PVV gaat samenwerken.

Onder de VVD kiezers is de twijfel over de uitspraak het minst. Een kleine meerderheid denkt dat Rutte een goede stap heeft gezet door te zeggen dat dat hun partij die in een coalitie met de PVV zal gaan. Electoraal heeft de uitspraak van Rutte weinig effect gehad. Volgens De Hond heeft de VVD weinig kans om PVV kiezers (terug) te halen.