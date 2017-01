Politie onderzoekt steekincident Beilen

Een 20-jarige inwoner van Beilen is zaterdagmorgen gewond geraakt bij steekincident in zijn woonplaats. Een 22-jarige man uit Emmen is aangehouden. Het incident vond plaats bij een woning aan de Grote Driestraat in Beilen.

De politie kreeg rond 5.00 uur een melding dat de jongeman uit Beilen gewond was. Bij aankomst bleek dat hij was gestoken. De verdachte verbleef in een woning verderop en werd daar aangehouden. Wat de achtergrond is van het incident wordt onderzocht. Beide betrokkenen waren bekenden van elkaar.

De politie doet sporenonderzoek, verhoort de verdachte en gaat in gesprek met het slachtoffer. Ook zijn buurtgenoten gevraagd of zij informatie kunnen geven over wat zij eventueel hebben gezien of gehoord. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. De verdachte is ingesloten.