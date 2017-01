Bewoner legt inbreker in houtgreep

Een inbreker is zaterdagavond 21 januari rond 22.30 uur betrapt in een huis aan de Vaartweg in 's Gravenmoer. De bewoner heeft de dief ingerekend.

De bewoners kwamen ‘s avonds thuis en ontdekte de inbraak De bewoner van het pand heeft de inbreker overmeesterd en hem in een houtgreep gelegd tot de politie er was. Die hebben de dief aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Tilburg.