Driekwart van Nederland wil een app-verbod op de fiets

Hieruit blijkt dat driekwart van de Nederland een verbod wil op het actief bedienen van de telefoon op de fiets. De meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat zij het een urgent probleem vinden en dat zij vaak gevaarlijke situaties als gevolg van smartphone gebruik op de fiets zien.

Het ministerie heeft de afgelopen jaren samen met partners als ANWB, Veilig Verkeer Nederland en TeamAlert campagnes en lessen ingezet om gebruik social media op de fiets te ontmoedigen. Ook onderzoekt het ministerie technische oplossingen. Vorig jaar heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd dat ze een wettelijk verbod op het appen op de fiets voorbereid.

Het onderzoek geeft inzicht in de risicoperceptie en acceptatie van verschillende manieren van gebruik van de telefoon op de fiets. De respondenten is ook gevraagd of en hoe zij zelf de telefoon gebruiken. Daarnaast is verkend of Nederlanders een verbod willen en wat zij dan willen verbieden. Zeven op de tien Nederlanders geven aan dat zij het een urgent probleem vinden en 71% meldt dat zij vaak gevaarlijke situaties als gevolg van smartphone gebruik op de fiets zien. Het maakt hierbij nauwelijks uit of deze vragen worden gesteld aan automobilisten of fietsers. Er is wel een duidelijk verschil tussen ouderen en jongeren. Tweederde van de jongeren (<35 jaar) vindt het gevaarlijk om al fietsend actief met je telefoon bezig te zijn, tegenover circa 92% van de ouderen. Maar liefst 90% van de 55 plussers vindt het gebruik van een telefoon onacceptabel en is voorstander van een verbod. Terwijl tweederde van de jongeren aangeeft dat telefoongebruik onacceptabel is en de helft vindt dat het wettelijk verboden moet worden.

Dit onderzoek maakt deel uit van een brede verkenning naar de meeste effectieve maatregelen om onverantwoord smartphonegebruik op de fiets aan te pakken. Dit wordt gedaan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met maatschappelijke organisaties zoals ANWB, Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert en Telecomproviders. Net als bij de alcoholaanpak zal een verbod begeleid moeten worden met andere maatregelen als technische innovaties, educatie en campagnes om het gewenste gedrag te stimuleren.