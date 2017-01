Amsterdammer aangehouden na steken vrouw in bioscoop

De politie heeft zaterdag 21 januari om 23.30 uur een 23-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mishandeling van een 20-jarige vrouw uit Den Haag in Pathé Cinema aan het Spui.

Een aantal bezoekers had aan het begin van de film aan de Amsterdammer gevraagd om zijn joint uit te maken. Echter een halfuur later haalde de Amsterdammer plotseling uit naar de vrouw naast hem en stak haar in een arm. Door tussenkomst van een mannelijke bezoeker wist de vrouw uit de zaal te gaan waarna ze door een medewerker werd opgevangen. De Amsterdammer werd intussen onder controle gehouden door twee bezoekers en overgedragen aan de beveiliging. De politie heeft de Amsterdammer overgebracht naar het politiebureau. Hij zit nog vast. De Haagse werd ter plaatse door ambulancepersoneel aan haar verwondingen behandeld.