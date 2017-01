Fietsster (31) overleden na aanrijding met taxi

Een 31-jarige vrouw uit Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag overleden na een ongeval aan de Graafseweg in haar woonplaats. De vrouw fietste toen ze in aanrijding met een taxi kwam. De bestuurder van de taxi is aangehouden voor verhoor. De politie zoekt getuigen die kunnen helpen om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.