Nederland massaal op de schaats

Dat betekende dat veel mensen het vandaag dan ook niet droog hielden omdat men door het ijs was heen gezakt.

In Uithoorn in de Legmeer had men een speciale ijsbaan geprepareerd op een ondergelopen weiland. Helaas kon daar niet worden geschaatst omdat vandalen het ijs compleet had vernield. Voor de organisatoren die voor muziek en een feesttent hadden gezorgd was het dan ook vreselijk nieuws.

De meeste Uithoornaren weken dan ook uit naar het Zijdelmeer waar het druk was met schaatsers. Ook hier zakte een enkeling door het ijs. Dat gebeurde vooral bij de kanten.