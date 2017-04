Bofkontboerderij in Amstelveen bofte niet met grote brand

Op de Bovenkerkerweg in Amstelveen is zondagavond een grote brand op het terrein van de Bofkontboerderij.

Omstreeks 21.30 uur brak de brand uit in het pand waar het educatief centrum van Dafne Westerhof is gevestigd. Er worden op het terrein varkens, koeien en kippen gehouden.

Verbouwing in hoofdgebouw

Een woordvoerster van de brandweer zegt tegenover Blik op Nieuws dat er brand uitgebroken is in het hoofdgebouw die op dit moment wordt verbouwd. Een groot deel van de dieren is in veiligheid gebracht. Enkele dieren hebben de brand niet overleefd.

Gecontroleerd laten uitbranden

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Door de grote inzet van de brandweer wist men overslag naar een ander pand te voorkomen. ‘Het hoofdgebouw kan als verloren worden beschouwd. We laten dit gecontroleerd uitbranden’, aldus de woordvoerster. De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit zal in een later stadium worden onderzocht.