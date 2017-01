Veluwe en in Twente werd de -10 graden gehaald

Afgelopen nacht is het in het oosten van het land zeer koud geworden. De temperatuur daalde voor de eerste keer tijdens deze vorstperiode tot onder de -10 graden. Meteorologen spreken dan van strenge vorst. Op de Veluwe en in Twente werd de -10 graden gehaald, aldus Weerplaza.

Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Er trekken nog enkele lichte regenbuien over het land. In het zuidoosten is wat (natte) sneeuw mogelijk. De kans op gladheid is groot, zo waarschuwt het KNMI. Verder is er ook lokaal mist mogelijk en de minimumtemperatuur ligt op de meeste plaatsen net onder het vriespunt. De wind is zwak en komt uit een zuidelijke richting.

Dinsdag overdag is het, nadat de eventuele mist in de ochtend opgelost is, half tot zwaar bewolkt met in de ochtend nog een enkele lichte bui. De middagtemperatuur ligt tussen +5°C aan de kust en +1°C in het oosten van het land. De zuidelijke wind is zwak.