IJs op provinciale kanalen niet betrouwbaar

'Ook al lijkt het ijs op veel plaatsen begaanbaar, toch is het door de stroming in het water zeer onbetrouwbaar. Waarschuw vooral ook kinderen voor dit gevaar', aldus de provincie. De provincie is niet de enige die waarschuwt voor de gevaren. Afgelopen weekend waarschuwde de schaatsbond KNSB al om nog niet op het ijs te gaan, ook op grotere plassen. Toch lijken veel schaatsers aan de oproep weinig gehoor te geven. Op veel grote wateren begeven veel mensen zich al op het ijs met alle gevaren van dien. Er zijn dan ook het afgelopen weekend veel mensen door het ijs gezakt. Gelukkig bleef het in alle gevallen bij een nat pak.