Explosiegevaar door grote gaslekkage na diefstal cv-ketel in Rotterdam

Zondagmiddag zijn in Rotterdam een aantal portiekwoningen aan het Staringplein ontruimd vanwege explosiegevaar door een gaslek. De oorzaak van het gaslek bleek een gestolen cv-ketel te zijn.

GRIP1

Er werd vrij snel opgeschaald naar GRIP1 en later naar Middel Hulpverlening om meer materiaal ter plaatse te krijgen. In de omgeving was een zeer sterke gaslucht waarneembaar. De brandweer heeft de omgeving vervolgens ruim afgezet.

Gas afgesloten

Stedin is ter plaatse gekomen om de gastoevoer af te sluiten en het lek te dichten. Rond 15.40 uur is een bus gearriveerd om de bewoners naar een opvanglocatie te brengen. Alle geëvacueerden sloegen dit aanbod echter af.

Sloopwoningen

De woningen stonden op de nominatie om gesloopt te worden. Het merendeel van de ruim 70 woningen stond leeg. In totaal 8 personen zijn geëvacueerd en mogen hun huis voorlopig even niet meer in.