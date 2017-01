Dak van auto gescheurd, kind gewond

Het ongeval vond rond 09.05 uur plaats op de Heinkenszandseweg. De jongen zat samen met zijn zusje en moeder in de auto. Op de Heinkenszandseweg zag de bestuurster een tractor met aanhangwagen links afslaan. De automobiliste moest vermoedelijk uitwijken en kon niet voorkomen dat de auto de aanhangwagen raakte. Hierdoor werd het dak van de auto opengescheurd. De jongen liep hierbij een hoofdwond op. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor de hulpverlening en het onderzoek naar de toedracht van het ongeval.