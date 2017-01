FNV start rechtszaak tegen Holland Casino

De vakbond FNV start een rechtszaak tegen Holland Casino. Dit heeft de vakbond maandag bekendgemaakt. FNV gaat in verzet tegen de voorgenomen vrije marktwerking in de casinosector.

FNV start ook procedure

‘En wij maken ons verzet ook officieel’, meldt Bob Bolte van FNV Zakelijke Dienstverlening. ‘Op woensdag 15 februari dient bij de rechtbank in Den Haag een rechtszaak die wij hebben aangespannen tegen Holland Casino. Wij willen net als de OR meer zekerheden bij een onverhoopte privatisering'.

'De ombouw van stichting naar N.V. zien we als voorbode van de aanval op de arbeidsvoorwaarden van onze leden. We zien geen toegevoegde waarde voor onze leden. Sterker nog: dit is de eerste aanzet tot een winstmaximalisatie over de rug van de werknemers en de Holland Casino-bezoekers. En daarom hebben we verzet aangetekend’, stelt Bolte.

Maandagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur wordt op het Ministerie van Veiligheid en Justitie het Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Wet op de kansspelen gehouden. Kern van het debat is het plan om het staatsmonopolie los te laten. Vakbond FNV Zakelijke Dienstverlening roept de politieke partijen op een vrije marktwerking in de casinosector tegen te houden.

Loslaten staatsmonopolie onverstandig

Bob Bolte van FNV Zakelijke Dienstverlening: ‘Als de sector wordt vrijgegeven, heeft dit grote gevolgen voor zowel de 3.000 werknemers van Holland Casino als de controle op gokverslaving. Partijen zullen onderling gaan wedijveren om de aandacht van de casinospeler en zullen daarbij lang niet allemaal het welzijn van de spelers voor ogen houden'.

'De Holland Casino-medewerkers zijn vakmensen en getraind om signalen van verslaving te herkennen. Het loslaten van het staatsmonopolie lijkt mij een zeer onverstandig besluit. Het door een VVD-kamerlid geschetste feestje in een ochtendkrant vandaag herkennen we totaal niet. De overheid wordt niet kleiner, sterker nog: de Kansspelautoriteit breidt alleen maar uit en het casinopersoneel is nooit in dienst geweest van de overheid’, stelt Bolte.

Minder is de maatstaf voor directie Holland Casino

De vakbond is al ruim een jaar aan het onderhandelen over een cao voor de Holland Casino-medewerkers. ‘Nu al merk je dat er wordt voorgesorteerd op een eventuele verkoop’, zegt Bolte. ‘In 2015 steeg de omzet met 10,6% naar 576 miljoen euro en groeide de winst met 12 miljoen naar 67 miljoen euro. Het is belachelijk dat deze hoge revenuen niet deels ten gunste van de medewerkers vallen. Als het om de eigen mensen gaat, is minder blijkbaar de maatstaf voor de Holland Casino-directie. De privatisering van het bedrijf wordt zeker voor de 3.000 medewerkers geen reden tot een feestje’, aldus Bolte.

Ondernemingsraad Holland Casino verzet zich

Dat de bond niet alleen staat in zijn verzet tegen de privatisering blijkt op 1 december 2016. Die dag dient een rechtszaak in de Ondernemingskamer die de ondernemingsraad (OR) van Holland Casino heeft aangespannen. De OR verzet zich tegen het voornemen om Holland Casino, de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen om te vormen tot een N.V. en tegen het privatiseren van Holland Casino. De uitspraak van de Ondernemingskamer wordt eind januari / begin februari verwacht.