De waardestijging van je huis met een aangebouwde veranda

Houd je van het buitenleven en heeft het jouw voorkeur om elk seizoen volop te genieten van de tuin? Dan is een veranda aan je huis bouwen een prima oplossing.

Ruimer

Je kunt het ook wel zien als het verlengstuk van je woning, want het maakt je woning ruimer. Hoe je dit verlengstuk vormgeeft, is natuurlijk geheel afhankelijk van je persoonlijke wensen. Wel is het zeer prettig om je te realiseren dat het bouwen van een veranda altijd een waardestijging voor je woning betekent.

Waarom is er sprake van waardestijging?

De verbouwingskosten die je doorgaans kwijt bent aan het realiseren van je droomveranda, wegen veelal niet op tegen de waardestijging van je woning. Alleen daarom al loont het om de mogelijkheden voor jouw huis te onderzoeken. Bovendien brengt het licht en leven in huis en verhoogt dit direct het wooncomfort. Heb je in de toekomst plannen om te verhuizen? Dan kan het voor kopers aantrekkelijk zijn om jouw huis te kopen, zeker gezien de extra ruimte die je hebt gecreëerd.

Waarom je kiest voor deze aanbouw?

Het loont zeker om je droom hierin te verwezenlijken. Een veranda aan huis levert je namelijk verschillende voordelen op:

- Je kunt elk seizoen optimaal genieten van het buitenleven

- Je woonruimte wordt groter en efficiënt benut

- Je hebt geen bouwvergunning nodig

- Je hebt geen fundering nodig

- Het is een financieel aantrekkelijke verbouwing

Bereken de kosten en schakel een expert in

Overtuigd en benieuwd naar de mogelijkheden? Je kunt altijd contact opnemen met een specialist, zoals Tuinmaximaal.nl,of in België Tuinmaximaal.be, om je hierin te begeleiden om zo je droomveranda te kunnen realiseren. Ben je zelf niet zo handig? Een paar technische mensen kunnen deze aanbouw al binnen een dag mogelijk maken. Onderzoek de mogelijkheden voor je woning en ontdek welke waardestijging op jouw woning van toepassing is.