Aanleg extra rijstrook parallelbaan A73 knooppunt Zaarderheiken

Startbeslissing

Daartoe heeft zij nu de startbeslissing genomen. Op dit weggedeelte staan vooral in de ochtendspits files. De helft van de kosten wordt betaald door de minister, de andere helft door provincie Limburg.

Minister Schultz: 'De A67 is een belangrijke logistieke route voor Rotterdam en Antwerpen naar het Duitse achterland. De extra rijstrook zorgt ervoor dat deze route nu ook vanuit de provincie Limburg beter bereikbaar wordt. Ook voor het logistieke centrum Venlo is de extra strook van groot belang vanwege de betere bereikbaarheid vanuit Venlo. Aanleg van de extra rijstrook op een klein weggedeelte kan flink bijdragen aan een betere doorstroming.'

Dagelijks files

Op de parallelbaan van de A73 in noordelijke richting staan elke dag files. De voornaamste oorzaak is dat er slechts één rijstrook beschikbaar is. Met name in de ochtendspits is de capaciteit hiervan te klein. In het drukste uur van de dag, tussen 7:00 en 8:00 ’s morgens, rijden ruim 2100 auto’s, vrachtauto’s en motoren over de parallelbaan, waarmee meteen de maximale capaciteit van deze strook behaald is.

Doorstroming verbeteren

De minister wil, in samenspraak met de provincie Limburg, de doorstroming verbeteren door aanleg van een extra rijstrook. Daartoe heeft de minister een startbeslissing genomen. Hiermee gaat de planning- en onderzoekfase van start. De beoogde strook loopt vanaf het begin van de parallelbaan A73, ter hoogte van viaduct Boekhorst tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67.

De door de minister getekende startbeslissing zal leiden tot een ontwerp-tracébesluit in 2018 en een Tracébesluit in 2019. Start van de werkzaamheden is nog niet bekend. Om de regio beter te ontsluiten, tekende minister Schultz in oktober 2016 ook al een startbeslissing voor aanpak van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken.