Consumentenbond waarschuwt: betaal niet voor Eco Dienst Online

Consumenten melden dat het verkooppraatje razendsnel gaat en dat het bedrijf onduidelijk is over de voorwaarden. Zo wordt hen verteld dat ze in een later stadium nog kunnen afzien van het aanbod, maar blijkt annuleren in de praktijk vaak onmogelijk.

Honderd klachten

Bij de Consumentenbond zijn in korte tijd al meer dan 100 klachten binnengekomen over Eco Dienst Online, een bedrijf dat toegang tot ‘exclusieve kortingscodes’ verkoopt. Consumenten klagen over agressieve verkoopmethoden en onterechte incasso’s.

Handtekening

Eco Dienst Online meldt in de telefoongesprekken nadrukkelijk dat het niet om een abonnement gaat. Hiermee probeert het vermoedelijk onder de wet uit te komen, die voor dergelijke diensten een schriftelijke handtekening vereist. Het doet er echter niet toe of het om een abonnement gaat of dat de betaling slechts eenmalig is. Een telefonische overeenkomst voor een doorlopende dienst is nooit geldig zonder handtekening. Gedupeerde consumenten hoeven dus niet te betalen.

Bandopnames

Net als veel andere bedrijven die dergelijke diensten verkopen, probeert Eco Dienst Online met behulp van bandopnames van telefoongesprekken consumenten onder druk te zetten om toch te betalen. Ook schuwt het bedrijf niet om ten onrechte incassoprocedures op te starten.

'Niet betalen'

De Consumentenbond raadt consumenten aan absoluut niet te betalen, ook niet onder protest, omdat ze hun geld dan waarschijnlijk nooit meer terugzien. Klachten over Eco Dienst Online zijn te lezen op Klachtenkompas.nl, het klachtenforum van de Consumentenbond. Op maandag 23 januari besteedt het tv programma Radar (NPO 1 om 20:30 uur) aandacht aan Eco Dienst Online. Daarin komt ook de Consumentenbond aan het woord.