KNMI: Code Geel voor ijzel en gladheid

'De waarschuwing geldt voor alle provincies in het land', aldus het KNMI. In het zuidoosten is er eerst kans op lichte ijzel, later vanavond ook elders kans op gladheid

Opvriezing

Door opvriezing of bevriezing van natte weggedeelten is er kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Het KNMI waarschuwt weggebruikers om hun rijgedrag aan te passen en de weerberichten en waarschuwingen te blijven volgen.

Eerst ijzel dan gladheid

De komende uren kan er in het oosten van Brabant, het zuidoosten van Gelderland en in de provincie Limburg plaatselijk gladheid ontstaan door lichte ijzel. In de loop van de avond is er in het gehele land kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, vooral in opklaringen na een (winterse) bui. De gladheid verdwijnt dinsdag later in de ochtend. De Code Geel is tussen maandagavond 22.00 uur en dinsdagochtend 11.00 uur van kracht.