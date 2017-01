'Minister Ard van der Steur loog tegen Kamer over bonnetjesaffaire'

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft belangrijke informatie achtergehouden over de zogeheten Teeven-deal.

Deze informatie zou de bewindsman en niet doorgegeven aan de Tweede Kamer. Hij heeft zelf geschrapt in de antwoorden op Kamervragen, zo meldt Nieuwsuur maandag.

Volgens Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan in zijn boek, die de bonnetjesaffaire onthulde, schrapte Van der Steur de passage met bedragen uit de Teeven-deal. In een tot nu toe geheime e-mail schreef Van der Steur onder meer: „dit levert gedonder op, aanpassen” en „weghalen, nodigt uit tot discussie.”

Dat was cruciale informatie over de deal waarin Fred Teeven als officier van justitie miljoenen overmaakte aan drugscrimineel Cees H. en waar al jarenlang onduidelijkheid over bestond.

De bonnetjesaffaire koste eerder twee bewindspersonen en een Kamervoorzitter al de kop. Nu lijkt de beerput opnieuw open.