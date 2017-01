Brandweerduikers redden 'verwarde man' die door ijs zakt in Almere

Hulpdiensten hebben maandagmiddag in Almere een 'verwarde man' uit het Weerwater moeten redden. De drenkeling was rond 12.00 uur het ijs opgegaan.

De politie sommeerde de man vanaf de kant het ijs te verlaten, maar aan die oproep gaf de man geen gehoor aan. De politie riep uit voorzorg de brandweer ter plaatse en op dat moment zakte de man door het ijs. Brandweerduikers wiste bij het slachtoffer te komen en wiste de drenkeling met wat vermeende krachten naar de kant te krijgen.

Het slachtoffer is met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hij heeft uiteindelijk ongeveer 45 minuten in het ijskoude water gelegen. De hulpverlening trok veel bekijks.